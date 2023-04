52:31

El próximo jueves se celebra el Día Internacional del Beso. Por eso, Paco Tomás ha apuntado en su "Bloc de notas" muchas reflexiones sobre los ósculos. Y finalizamos con el espacio "Todo es lenguaje", en el que conversamos con el ingeniero Antonio Flores-Galea, fundador de Global Institute of Advisors y autor del libro Journey to the Metaverse (Viaje al Metaverso), publicado por Business Expert Press.