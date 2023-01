52:29

Nos tomamos el "Café de las 6", desde la Academia de Cine, con los actores Clara Lago y Antonio de la Torre, presentadores de la trigésimo séptima gala de entrega de los Premios Goya, que se celebrará en Sevilla el próximo 11 de febrero. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy nos fijamos especialmente en los coros de las canciones y escuchamos: Good Vibrations (The Beach Boys), Monday, Monday (The Mamas & The Papas), Helplessly Hoping (Crosby, Stills & Nash), Because (The Beatles), Goldwing (Billie Eilish) y Poetas andaluces de ahora (Aguaviva).