En “Preguntas y respuestas” de Aitor Caminero resolvemos la siguiente cuestión: ¿cómo se aplica el sistema D’Hondt en las citas electorales españolas? Nos ayuda a responder Andrés Medina, director general de Metroscopia. Después, nos tomamos el “Café de las 6” junto a Ángeles Caso. Hablamos sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Y finalizamos con el espacio “Música para las fieras” de Pancho Varona. Hoy escuchamos: What'd I Say (Ray Charles); Land Of Thousand Dances (Wilson Pickett); River Deep, Mountain High (Ike & Tina Turner); Reach Out I’ll Be There (The Four Tops); Soul Finger (Bar Kays); y Get On Your Knees (Los Canarios).