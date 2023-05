52:42

Nos tomamos el "Café de las 6" con el escritor y divulgador David Pastor Vico, que acaba de publicar el libro Ética para desconfiados. Filosofía esencial para sobrevivir en este mundo hostil (Ed. Ariel). Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: Wonderwall (Oasis), Song 2 (Blur), He Needs Me (The A’s), That Talk You Give That Guy (Eels), Mother (John Lennon) y Casimiro (Siniestro Total).