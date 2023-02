52:51

Nos tomamos el "Café de las 6" con el cantante y compositor Paul Zinnard, alter ego de Carlos Oliver, que acaba de publicar el sencillo Walking On The Moon, adelanto de su próximo disco, Chameleons. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: Little Freak (Harry Styles), Waiting For A Train (Flash And The Pan), La pipa de la paz (Gabinete Caligari), Friday I'm In Love (The Cure), El titiritero (Joan Manuel Serrat) y Calle Betis (Pata Negra).