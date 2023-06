Las tardes de RNE

52:42

Nos tomamos el "Café de las 6" con Carlus Padrissa, cofundador y codirector artístico de la compañía La Fura dels Baus, que representa Carmina Burana, hasta el 2 de julio, en el Teatro Calderón de Madrid. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: No me importa nada (Luz Casal), Peces de ciudad (Ana Belén), Los perros (Arde Bogotá), Cena recalentada (Golpes bajos), My Brave Face (Paul McCartney) y That's Alright Mama (Elvis Presley).