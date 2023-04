Las tardes de RNE

53:22

Nos tomamos el "Café de las 6" con el diseñador gráfico e ilustrador Javier Royo, alias Javirroyo, que acaba de publicar Dibujo, luego pienso (Ed. Lumen), donde, en su particular Gimnasio de ideas, nos invita a ejercitar el cerebro. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: Chico feo (Sonia), West Coast (Lana Del Rey), Catalina Bahía (Andrés Calamaro), Non credere (Mina), Il ragazzo della via Gluck (Adriano Celentano) y La Grange (ZZ Top).