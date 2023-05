52:28

Nos tomamos el "Café de las 6" con la cantautora puertorriqueña Kany García, ganadora de seis Grammy Latinos. En junio inicia gira de conciertos en España, presentando las canciones de su último disco, El amor que merecemos. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: Rocket Man (Elton John), We Are The Champions (Queen), Motivos de un sentimiento (Joaquín Sabina), Banana Boat (Harry Belafonte), Streets Of Philadelphia (Bruce Springsteen) y Gracias a la vida (Mercedes Sosa).