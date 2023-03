52:35

Nos tomamos el "Café de las 6" con el periodista y crítico cinematográfico Alejandro G. Calvo, que acaba de publicar Una película para cada año de tu vida (Ed. Temas de Hoy). Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: You're Speaking My Language (Juliette Lewis And The Licks), 25 Or 6 To 4 (Chicago), Green Onions (Booker T. & The MG's), Linda Prima (Solera), Just Like That (Bonnie Raitt) y Un suspiro acompasado (Robe Iniesta).