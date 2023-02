Las tardes de RNE

52:38

Nos tomamos el "Café de las 6" con los periodistas Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, impulsores de la cena benéfica Enamoraos de Gomaespuma, que tendrá lugar el próximo 14 de febrero en Madrid. La recaudación se destinará a financiar los proyectos de educación infantil que la Fundación Gomaespuma desarrolla en varios países. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy, canciones dedicadas a Nueva York: New York City (John Lennon), New York, New York (Liza Minelli), First We Take Manhattan (Leonard Cohen), New York State Of Mind (Billy Joel), Englishman In New York (Sting) y Peces de ciudad (Joaquín Sabina).