En “Preguntas y respuestas” de Aitor Caminero describimos el camino que recorre una lechuga desde que se planta hasta que llega a nuestra mesa. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el precio de origen y el de destino? Nos ayuda a responder esta cuestión Angélica Quintana, periodista de EFE:Agro. En el “Café de las 6” recibimos al fotógrafo documental Carlos Spottorno, autor de No vuelvas a Roma (Ed. Astiberri). Y finalizamos con el espacio “Música para las fieras” de Pancho Varona. Hoy, cómo no, muy british: God Save The Queen (Queen); Tie Your Mother Down (Queen); Lola (The Kinks); Should I Stay Or Should I Go (The Clash); Life On Mars (David Bowie); y Wonderwall (Oasis).