En "Hasta el infinito y más allá" de Clara Grima nos fijamos en la biografía de la matemática rusa Sofia Kovalévskaya. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy, además de conocer los resultados del duelo musical de la semana pasada, escuchamos: Harvest Moon (Jane Birkin), Mortadelo y Filemón, dos capullos en acción (Andy Chango), Tour de Francia (Vetusta Morla), Hound Dog (Elvis Presley) y Don't Let Me Down (The Beatles).