Las tardes de RNE

52:48

Nos tomamos el "Café de las 6" con la actriz Ana Wagener, una de las protagonistas de la película Te estoy amando locamente, dirigida por Alejandro Marín y que retrata el nacimiento del movimiento LGTBI en Sevilla durante los años del franquismo. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy, además de conocer los resultados del duelo musical de la semana pasada, enfrentamos las canciones Sympathy For The Devil (The Rolling Stones) y Stairway To Heaven (Led Zeppelin). También escuchamos: Psychokiller (Talking Heads), So Broken (Björk y Raimundo Amador) y Two Ways Of Lookin' At The Same Thing (Pablo Solo).