53:15

Comenzamos fijándonos en las noticias que se quedan fuera de los boletines con Yon Gracia. En "Preguntas y respuestas", con Aitor Caminero, hablamos sobre los drones, uno de los regalos estrella de estos Reyes. Conversamos con Jaime Pereira Gil, director general de Aerocamaras, empresa pionera en el desarrollo, formación y servicios profesionales con aeronaves no tripuladas. Después, junto al experto en geopolítica Chema Gil, abordamos la decisión de Vladímir Putin de ordenad al Ministerio de Defensa “un alto el fuego temporal en Ucrania” por el período de Navidad ortodoxo. Zelenski y Occidente desconfían. Y activamos el "Modo viaje" con María Ramírez. Viajamos a Nueva York para charlar de la actualidad en Estados Unidos con el periodista Juan Manuel Benítez, director y conductor del programa semanal de actualidad Pura política, que se emite en el canal de televisión New York One News (NY1 Noticias).