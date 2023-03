25:06

Pere Aznar es guionista, cómico, presentador y director de programas. Hace un par de años dio a conocer su adicción en un monólogo. Su problema con la bebida se hizo viral y luego se transformó en este libro. "Una de las reacciones que más me gustan de este libro es que la gente me dice que le sumerjo en mundos emocionalmente muy complejos y de repente se ríen y les sabe mal. Eso me produce placer porque significa que estoy haciendo bien mi trabajo", nos ha dicho en la entrevista que nos ha concedido.