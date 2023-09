53:42

Hoy hemos revivido la Caída del Muro de Berlín con la sección del archivo sonoro comandada por Yolanda Pintor y con una ilustre presencia, la de la ex Corresponsal en Alemania de Radio Nacional, Aurora Mínguez. Ante de ello ha habido tiempo para hablar de los EX, de los depósitos a plazo fijo y demás cuestiones bancarias en nuestra sección de Consumo y nuestra ama de casa de cabecera, Lola, que nos ha dado consejos para el ahorro en la cesta de la compra. Una cesta de la compra que está subiendo de manera desorbitada. Para atestiguarlo tenemos a Manu Martín Albo en diferentes supermercados y hablamos con la OCU para intentar entender los motivos. No nos olvidamos del adolescente violento en Jerez que ha apuñalado a varios docentes y compañeros.