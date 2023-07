54:03

¡¡Jueves, jueves!! ¡Ya no queda nada para el finde! Ángela Fernández, Manu Martín-Albo y Yon Gracia arrancan el programa de hoy con los guiones a medio imprimir. Yon azuzando a Ricardo y a Beatriz para tenerlos listos ('para ayer') y todos sudando la gota gorda para que el programa salga adelante. Y sale, sale. Con todo ya en orden, comienzan las noticias: el corazón de Rosalía, las 'medusas velero' en las playas de Ferrol, el club de fans de Chimo Bayo de este programa, OT, los ovnis que siempre van, por alguna razón ignota, a EEUU... Y, cómo no, una actualización de las plantitas leguminosas que siguen en la ventana de la redacción en su particular lucha por la vida y el crecimiento.

Además, para animar la primera hora, tenemos una entrevista muy especial: la de Ramón García nada menos, que tras 18 años vuelve a presentar el concurso familiar del verano por excelencia. Sí, hablamos del Gran Prix, que este año 2023 nos trae las clásicas pruebas de siempre y muchas novedades y sorpresas. Indudablemente, ¡hay que verlo!

Nuestra primera hora termina con Paloma, Isa y César, que nos cuentan con todo detalle qué es eso del LAB RTVE.