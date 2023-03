19:38

Durante los meses de confinamiento, en la pandemia del coronavirus, el músico Javi Bosque empezó a experimentar con estilos de música que no había probado hasta entonces. Pasó de la canción de autor al funk, a la música disco y a la electrónica. Lo que él quería entonces era bailar y hacer a la gente bailar. El proyecto musical de Javi es 'Malafé' y hoy ha venido a hablarnos de él y a tocar en directo 'La vida se acaba'. "Me atreví a probar un estilo de música ditinto y me di cuenta de que me sentía cómodo y que a la vez no lo enmarcaba en el proyecto previo, de ahí la creación de 'Malafé'", nos ha dicho en la entrevista.