¿De dónde viene esta frase (de la que NO os hacemos spoiler) con la que comenzamos nuestro titular de la segunda hora? Cualquier fan de la ciencia ficción (y hasta muchos que no lo son) lo sabrá. Efectivamente, es de Star Wars. Y es que nuestro compañero Ricardo Rivera sale de la redacción para ver la mayor colección de Europa de la saga. Ya os adelantamos que vemos cosas que no creeríais...

Tras las llamadas de los oyentes, que hoy declaran su amor a su sabor de helado favorito, viajamos a Venezuela. ¿Y quién nos lleva hasta allí? Pues nuestro colaborador Enrique Álex. Que nos descubre muchos secretos de ese país, nos desmonta algunos mitos y nos aconseja viajar, eso sí, bien asesorados. Que nunca está de más ¿verdad?

No os podéis imaginar lo bien que se puede comer sólo a base de tostadora y microondas. ¡Milagro, sin manchar la cocina ni tener que limpiarla! Missohlaura nos da la receta en la primera entrega de su sección de gastronomía.