Las mañanas de RNE con Pepa Fernández Tercera hora - 17/06/22 52:41 Después de repasar las pistas de "A la quinta..." Francis Paniego nos abre el apetito en "Qué hambre" con su carpaccio de gambas sobre tartar de tomate. Después, José Ramón Pardo nos trae "La Pardopedia musical". Terminamos nuestro programa con el resumen de las 15 horas de radio que elabora cada semana Ferran Grau. Más opciones

