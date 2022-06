Las mañanas de RNE con Pepa Fernández Segunda hora - 17/06/22 52:36 Tras escuchar la segunda pista de "A la quinta va la vencida" Emilio del Río, en su sección "Verba Volant", nos habla del origen de los términos "ola de calor" y "bochorno". A continuación, David Trueba nos trae su sección "La niebla". Para terminar, recibimos a Jorge Blas y sus “momentos mágicos”. Más opciones

