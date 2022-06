Las mañanas de RNE con Pepa Fernández Primera hora - 17/06/22 52:45 Comenzamos tirando de nuestro "Hilo de Actualidad" y escuchamos la primera pista de la quinta palabra del concurso de Fortuny. Tras esto Jacob Petrus nos adelanta qué tiempo hará este fin de semana y cómo evolucionará la ola de calor. Terminamos la primera hora con Loreto Souto y "Que corra el aire", acompañada por Lucía Torres, Marc Pujol y Rai Borrell, que nos presentan "Forever Young" de Erik Gedeon, adaptada y dirigida por Tricicle. Más opciones

