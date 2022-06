15:11

El filólogo semítico e historiador Javier Alonso López reúne en este libro 'una selección de algunos de los mejores discursos pronunciados en el transcurso de la historia'. Discursos protagonizados por Pericles, Marco Antonio, Jesús de Nazaret, Hitler, Dolores Ibarruri, Churchill, Luther King o Nelson Mandela, entre otros. Javier asegura 'que sin la parte emcocional no hay un buen discurso' y que ´hay que prestar atención a todo lo que no nos están diciendo en un discurso' para que no nos manipulen.