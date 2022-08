08:01

El puente de agosto ha sido muy bueno para el sector, "uno de los mejores del año" afirma Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo en Las mañanas de RNE . A pesar de que la temporada no ha acabado aún, este mes en general ha tenido un buen comportamiento, cerca de récords de llegadas anteriores, aunque dice, "no en resultados, porque los costes se han disparado de forma preocupante". Señala Molas que el último trimestre es, por ahora, una "incógnita". La inflación ha hecho que las pernoctaciones se hayan reducido, incluso "con las ganas de salir después de dos años malos". Calculan que al menos un 30% del turismo nacional no saldrá de vacaciones contratadas. Un recorte que no se nota tanto en el extranjero, para el que "España es un destino vacacional muy consolidado", afirma el presidente de la Mesa del Turismo.

"600 vuelos llegaron ayer a España", celebra Molas. En lo aeropuertos, una de las vías de entrada del turismo en nuestro país, se están viviendo jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair. Paros que, según él, afectan porque los usuarios "están pagando las consecuencias", que se están mitigando por "la gran capacidad aérea y las alternativas". Aunque espera que se arregle "de forma inmediata" para lo que queda de temporada. El sector espera que se alargue al menos hasta octubre.

Molas critica además las medidas de ahorro energético planteadas por el Gobierno. Las considera precipitadas y poco estudiadas, y señala que el tener los escaparates y las calles apagadas por la noche pueden desincentivar el turismo.