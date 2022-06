Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso Tercera hora - 17/06/22 01:00:02 En España a las 8 en Las mañanas de RNE conectamos con la última hora de los incendios que azotan la península en medio de una ola de calor que aún continúa. Este viernes 17 de junio también miramos a Andalucía, donde hoy termina la campaña electoral. Además, conectamos con nuestros enviados especiales a Ucrania con la última hora de la guerra. En el tiempo de análisis nos acompañan Carmen Morodo, Pablo Simón y Jordi Amat. Más opciones

