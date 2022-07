07:23

David Mathieson, analista político y exasesor de Tony Blair, ha recalcado en Las Mañanas de RNE que al primer ministro Boris Johnson no le queda mucho al frente de la administración británica. Ha afirmado que es una "situación insostenible tanto para él como para el pueblo británico", pero que habrá que ver si convoca elecciones o no, porque ha perdido el apoyo de los diputados tories pero que saben que no les convienen unos comicios. Ha subrayado además que ha perdido el apoyo de la prensa, tradicionalmente vinculada a la derecha del país. De no dimitir, su propio partido podría relegarle como líder.