07:37

Se cumplen 6 meses de guerra en Ucrania. Un conflicto que ahora tiene un escaso movimiento por parte de ambos frentes, solo hay cambios de pequeña entidad entre el territorio ocupado y reocupado. En Las mañanas de RNE , el Teniente General en la reserva del Ejército de Tierra, Francisco Gan Pampols la define como "guerra de desgaste" y señala que si no hay una disrrupción de carácter estratégico, no habrá un cambio real. Con la ayuda de los países a Ucrania, sobre todo de Estados Unidos, afirma que si no fuera por eso, la contienda "ya habría acabado". Afirma Gan Pampols que se han cometido errores en todos los ámbitos por parte del ejército ruso, tanto en el ámbitos estratégico, operacional y táctico.

Camino al invierno prácticamente, no cree que este vaya a ser determinante porque "ambos ejércitos están acostumbrados" pero que incluso puede hacer que haya más movimientos debido al endurecimiento del terreno. Señala que lo único que va a aumentar es el sufrimiento de las tropas y de las personas que están en el país por la falta de acceso a necesidades básicas como la calefacción.

Desde la Comisión Europea, el máximo responsable de la diplomacia va a proponer que los países de la Unión Europea puedan participar en el entrenamiento de soldados ucranianos. Un movimiento que ya se hace en países como Somalia, afirma el Teniente General. Explica que se trataría de dar formación básica al ejército de Ucrania fuera de la zona de conflicto y espera que cada país país sea líder en adiestramiento en un tipo de sistema porque el abanico de medios que se están utilizando es muy grande y no puede correr a cuenta de uno solo.