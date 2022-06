Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso Segunda hora - 17/06/22 01:00:02 En España a las 7 de Las mañanas de RNE amanecemos pendientes de los incendios que azotan varias Comunidades Autónomas. También miramos a la Comunidad Valenciana, donde la oposición pide la dimisión de Mónica Oltra tras ser imputada. En la cuenta atrás para la próxima cumbre de la OTAN en Madrid, analizamos el que será el mayor dispositivo de seguridad visto en democracia, con más de 10.000 agentes desplegados. Además, escuchamos la propuesta para empezar el día de Íñigo Picabea y la cultura de La moderna, Laura Barrachina. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]