Sani Ladan presenta en Las Mañanas de RNE su libro ‘La luna está en Duala’, una crónica sobre su vida donde ha tenido que desafiarlo todo para estar en España y sobre la migración. “Desgraciadamente no todos habitamos el mundo de la misma manera”, confiesa Ladan y asegura que con su libro quiere analizar y que se comprenda que “la gente no sale a jugarse la vida en el mediterráneo porque tienen gusto a la muerte sino que hay que entender qué hay detrás.” Añade que “no hay vías seguras y legales para que cuando una persona decida o sueñe con migrar lo pueda hacer sin tener que poner su vida en peligro.” Explica que los acuerdos que hay detrás de la migración “no se ven.” Y compara esta situación con Ucrania, “no hizo falta explicar a la gente que está pasando en Ucrania. Hay gente que no sabía ni siquiera situar Ucrania en el mapa, pero se solidarizaron con los refugiados ucranianos.” Y asegura que la emigración no se va parar porque es algo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, pero que piden que haya vías seguras y legales para que la gente si quiera emigrar que lo haga sin tener que poner en peligro sus vidas.” Y confiesa que "para migrar hay que ser muy valiente porque no todo el mundo puede hacerlo."