01:00:02

Las altas temperaturas que estamos teniendo no son normales. Esto agrava el efecto invernadero y perjudica nuestra salud. Son algunas de las conclusiones que se extraen de un informe publicado por la revista británica The Lancet que desgranamos en España a las 6. Además, en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso te contamos que los 27 ministros de Energía de la Unión Europea no han conseguido ponerse de acuerdo en todas las medidas energéticas alcanzadas por los líderes hace una semana.