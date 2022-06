Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso Primera hora - 17/06/22 01:00:02 España a las 6 comienza en Cataluña pendientes de las labores de extinción de tres fuegos, aunque no son los únicos, hay al menos 19 focos activos en toda la península. Continuamos con la polémica suscitada en Castilla y León tras el anuncio del recorte a la mitad de las subvenciones que reciben los agentes sociales. Hoy viernes 17 de junio miramos -además- a la imputaciónd e Mónica Oltra y a la campaña electoral andaluza, que llega a su fin. También repasamos las redes sociales con Sara Calvo. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]