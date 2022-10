13:07

Hoy se conocerán las enmiendas presentadas por el Partido Socialista sobre la Ley Trans y hemos querido conocer las posturas de dos colectivos distintos al respecto. Ángeles Álvarez, miembro de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, ve en la norma un empeoramiento de la situación de estas y “una falta de responsabilidad” en cuanto a los menores. Asimismo, denuncia que haya “ciertos tintes de adoctrinamiento” en la educación en las aulas y cree que los profesores no deberían intervenir con los menores que no cumplan con los estereotipos de género preestablecidos.

Mané Fernández, vicepresidente de la Fundación Española de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales, ha destacado sin embargo que esta ley no busca que quienes no pertenezcan al colectivo LGTBI+ pierdan derechos, sino garantizar que quienes sí lo hacen los tengan, y reclama que el resultado actual sea un “retroceso en cuanto al borrador que se presentó”. Señala que la ley cuenta con “un gran apoyo”, pero pide que no se confundan los hechos y que no se den falsas informaciones respecto a las peticiones del texto: “No se puede decir que va a ser un retroceso en cuanto a la ley de violencia de género cuando hay un artículo específico que aclara que la sentencia se pronunciará según la identidad de género con la que se identifique la persona en el momento de cometer el delito”, ha resaltado Fernández.