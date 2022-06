"El matrimonio forzoso no es romántico, es violación"

Naciones Unidas estima que, cada año, 12 millones de mujeres y niñas son forzadas a casarse con quien no quieren. Shirin Musa, de origen paquistaní, es fundadora de Femmes for Freedom y activista por los derechos de la mujer. Hablamos con ella en Las Mañanas de RNE sobre esta lacra tan silenciada en la mayoría de países occidentales. Explica que en la mayoría de los casos las familias aprovechan las vacaciones de verano para llevar a las niñas a sus países de origen y tramitar estos matrimonios y señala que normalmente ellas no denuncian la situación debido a que la violencia viene ejercida por sus propios seres queridos.

Apunta que, además del matrimonio forzado, estas mujeres se ven después sometidas a un cautiverio matrimonial cuando sus maridos se niegan a concederles el divorcio islámico y alerta del riesgo que supone que los países europeos no tengan este aspecto tipificado en la ley. Señala que es importante abordar la situación desde un enfoque íntegro, institucional y social, e insiste en la importancia de concienciar a los países occidentales para que puedan ofrecer apoyo y seguridad a todas estas mujeres y niñas víctimas de sus propias familias.