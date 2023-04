02:07

La firma de María Blasco, directora del CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) desvela en Las mañanas de RNE el resultado de un estudio publicado en la revista Nature en el que se establecen pruebas directas entre el vínhculo de respirar aire contaminado y el desarrollo de cáncer de pulmón; las conclusiones se han establecido a partir de unas investigaciones en las que se ha analizado la epidemiología de la contaminación atmosférica y su relación con la enfermedad en pacientes de varios países como Reino Unido, Corea del Sur, Taiwán y Canadá: "Los datos revelan que los no fumadores que vivían en zonas muy contaminadas tenían más posibilidades de desarrollar un cáncer de pulmón que los no fumadores que vivían en zonas no contaminadas, aunque el riesgo es siempre menor que el de los ciudadanos que fuman", explica Blasco.

Y concluye con un dato más de este estudio en el que se ha buscado la relación entre contaminación y mutaciones específicas en nuestro material genético: "Tenemos evidencias científicas sólidas para que se desarrollen medidas efectivas que mejoren la calidad del aire urbano; disminuirá nuestro riesgo de padecer un cáncer y además mejorará el futuro de nuestro planeta".