El exdiputado de UPN, Carlos García Adanero, será el candidato del PP a la alcaldía de Pamplona. Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro, ha asegurado en Las Mañanas de RNE que el PP está "irreconocible" y que no entiende su "manera de hacer política". Adanero y Sergio Sayas fueron expulsados de la formación regionalista por saltarse la disciplina de voto de la reforma laboral, algo que Esparza considera "una práctica política deplorable": "Engañaron a su partido y a todos los españoles [...] Se han dedicado de forma exclusiva a la política y quieren seguir teniendo un salario público, si no hubieran terminado en el PP hubieran terminado en VOX", afirma. Sin embargo, su presidente adelanta que UPN va a seguir siendo la primera fuerza de centro derecha en Navarra.

Ante las acusaciones al líder del partido de ocultar un pacto con el PSOE, Esparza asegura que UPN está combatiendo y criticando a un socialismo "que está blanqueando a Bildu". "Yo he sido muy claro, he dicho que no voy a votar a Sánchez. Vamos a votar a Feijóo, queremos que haya un cambio de Gobierno en España", confirma. Sin embargo, le piden al PP "lealtad y compromiso con Navarra" y subraya que esta manera de hacer política no la quieren.