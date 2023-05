02:33

La autora Remedios Zafra escribe en su firma en Las mañanas de RNE un alegato en defensa de los libros: "Cierto que hay libros complacientes, entretenidos, que ayudan a las personas a ser más eruditas, pero también los hay que desasoiegan, que en algo ayudan al pensamiento propio". Además, explica por qué no podemos prescindir de los libros que nos incomodan y concluye con una reflexión y una pregunta: "Cierto que un libro no es una medicina, pero muchos podemos afirmar, preguntándonos: ¿cuántos libros no nos han salvado?"