La número 2 de la CUP al Congreso por Barcelona, Laure Vega, señala en Las Mañanas de RNE que es necesario poner sobre la mesa cuestiones que no se han cumplido en esta legislatura, como la derogación de la ley mordaza. Piden "una cuestión que tiene un apoyo de más del 77% en Cataluña", un referéndum, y creen que la votación sobre la mesa de diálogo que piden los comunes es insuficiente. "No nos convence este órgano porque las políticas que han salido de esa mesa no han servido para mejorar la vida de la gente [...] Las políticas que ERC desarrolla en Cataluña son muy cortas". Vega expresa que lo que diferencia a la CUP de ERC y Junts es que han podido votar 'no' a las leyes que no han sido suficientes y que son un partido anticapitalista, "aunque a la práctica pasamos por la izquierda a Esquerra porque adaptamos nuestro programa a la realidad que hay".