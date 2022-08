15:14

El Congreso debe convalidar este jueves las primeras medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno, que incluyen la limitación a 27ºC del aire acondicionado y el apagado de escaparates a partir de las 22.00h, pero también un plan para abaratar el transporte público. Un decreto que el PP ha avanzado que no va a apoyar y calificaba algunas de las medidas como "frívolas". En Las mañanas de RNE , el Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, critica que se hable en esos términos de un plan que ha sido celebrado por la propia Comisión Europea. "Frívolo me parece decir que somos solidarios con Ucrania y luego no estar dispuestos a dejar de financiar la guerra de Putin reduciendo el consumo de gas con un "sacrificio"", sentencia.

"El objetivo no es que el peso del cumplimiento de este reglamento europeo caiga sobre los hogares, pero si que tengan la posibilidad de participar en el ahorro y también reducir su factura energética", señala Groizard, que aclara además que se va a llevar a cabo una "campaña de sensibilización" para explicar "cómo ahorrar si tener que renunciar al confort térmico" y ayudar así al cambio de hábitos que, dice, es necesario de cara a frenar también el avance del cambio climático.

Afirma Groizard que "las medidas son las que son", que son "las primeras de un plan más amplio". Aún pueden seguir recibiendo propuestas de las Comunidades Autónomas hasta final de mes. Precisamente, señala el director del IDAE, están esperando que se hagan en relación con las luces de navidad, para las que aún "no hay nada decidido".

Una de las críticas al decreto también llega por lo que puede afectar o no a la industria y a los negocios. Groizard señala que el apagado de escaparates "fuera de horas de consumo" en principio no afecta a sus ventas. Tampoco a las industrias. Es por eso que "empezamos con estas medidas", dice, para ayudar a garantizar el suministro y amortiguar la subida de precios también para el sector. "Reducir el consumo energético en climatización es ser solidarios también con nuestra industria", concluye. Añade que junto a estas medidas, han lanzado ayudas para el sector. El director de IDAE además destaca que el precio del gas, a pesar de ser alto, no lo es tanto como el resto de Europa gracias a la excepción ibérica, aunque, según las previsiones, se quedarán aproximadamente donde están. Esto hace que se esté acelerando el desarrollo de renovables, sobre todo más allá de la hidráulica, afirma, debido a las sequías cada vez más recurrentes que se van a sufrir por el cambio climático.