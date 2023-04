02:55

Héctor Abad Faciolince reflexiona en Las mañanas de RNE acerca de los acentos del español, tras su paso por el Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Cádiz: "No sé a ustedes, pero a mí me encantan todos los acentos del español"; y añade: "así como no hay razas puras ni personas puras, tampoco hay lenguas puras, nuestra lengua no es otra cosa que latín mal hablado".