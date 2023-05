02:49

Héctor Abad Faciolince firma en Las mañanas de RNE desde la isla de Paros, en Grecia, donde permanece durante unos días. Con el sonido del mar de fondo, el escritor muestra su admiración por el país: "No he conocido mares más hermosos, más curativos, que los de Grecia (...) pero lo que más me fascina es esa extraña sensación de entender perfectamente la lengua y de no entender nada".