Edurne Portela dedica su firma a la polémica en torno a la presentación del documental No me llame ternera de Jordi Évole sobre el ex dirigente de ETA, Josu Urrutikoetxea, tras su presentación en el Festival de Cine de San Sebastián: "Algunos pusieron el grito en el cielo".

La historiadora relata, además, cómo se ha sentido tras ver la película: "Les confieso que lo pasé muy mal, el primer rostro de Urrutikoetxea es difícil de soportar (...) me parecía un rostro vacío".