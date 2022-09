09:37

Novelista, articulista, traductor y profesor y autor de obras tan conocidas como “El hombre sentimental” o “Corazón tan blanco, ” Javier Marías falleció ayer a los 70 años y la literatura en español está desolada. En Las Mañanas de RNE, hablamos sobre su persona con Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, quien asegura que no le interesaban los galardones y vivía para escribir a sus electores. Le define como un defensor a ultranza del uso de la lengua y el rigor académico. Santiago Muñoz Machado considera que “leer a Marías es una manera de amar el idioma.” Nos cuenta que lo han sentido mucho y que no tenían noticia de que su enfermedad fuera tan grave, “los académicos tienen fama de longevos y 70 años no es nada”, lamenta. Y cree que se preparará un gran homenaje en Madrid a su figura.