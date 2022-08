Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso Cuarta hora - 22/08/22 01:00:00 Actualizamos la última hora informativa de este lunes 22 de agosto en España a las 9. Continúa Tiempo de Análisis con Cristina Monge y Carmen del Riego, con quienes repasamos los asuntos principales del día y, en Las mañanas de RNE con Meritxell Planella, analizamos el curioso fenómeno que se produce en los pueblos y pequeñas localidades: cuando mejores son las fiestas populares, mejor es el resultado electoral de su alcalde. Preguntamos sobre ello a Marc Guinjoan, profesor de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UOC y autor del estudio. Más opciones

