Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso Cuarta hora - 17/06/22 01:00:03 Toda la actualidad de España a las 9 en Las mañanas de RNE de este viernes 17 de junio. Miramos a Andalucía, donde hoy termina la campaña electoral, con Narciso Michavila, presidente de la demoscópica GAD3. Además, tiempo de análisis con Carmen Morodo, Pablo Simón y Jordi Amat. En la última parte hablamos de un interesante libro, "El periódico", con su autora María Ramírez. Más opciones

