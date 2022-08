06:16

Entrevista a Cristina Gallach, ex corresponsal de la Agencia EFE en Moscú

Cristina Gallach, actual Comisionada Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, fue durante muchos años corresponsal de la Agencia EFE en Moscú, llegando a conocer personalmente a Mijaíl Gorbachov, al que ha calificado de "un hombre extraordinario en momentos extraordinarios". Gallach ha destacado que, a pesar de que, "la unión Soviética era irreformable", el ruso no cejó en su empeño, guiado por su "actitud positivista, de buscar lo imposible" que "le marcó siempre". "Gorbachov logró una de las grandes transformaciones que han marcado el s.XX", ha asegurado Gallach, aunque ha destacado que fue "muy denostado internamente", ya que, según la ex periodista, lo que para occidente significaba el cambio, dentro del país supuso una crisis que marcó profundamente a una población que no llegó a empatizar con este gobernante.