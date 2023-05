08:58

Natalia Díaz es superviviente de cáncer y con ella charlamos en Las Mañanas de RNE el 30 de diciembre, cuando estaba en proceso de tratamiento. Ahora, ya recuperada, cumple con su promesa de mandarnos una postal sonora de su primera viaje: Tánger. "Ha sido un año bastante duro, ha sido mi tercer proceso oncológico, pero hay que seguir adelante y me considero una persona bastante resiliente", expresa. Lo que más anhelaba cuando estaba enferma era la rutina. "Muchas veces nos quejamos de la normalidad y la monotonía, pero cuando uno está enfermo lo que desea es volver a eso", nos cuenta. Natalia expresa que no le gusta decir "sé positivo", porque las personas enfermas tienen derecho a no serlo, pero asegura se puede salir. "Puede haber luz al final del túnel [...] El proceso es muy duro y cuando estás metido dentro piensas que nunca se va a acabar, pero cada vez hay más investigación", expresa.