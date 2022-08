Belarra sobre los datos del paro: "No son buenos"

21:26

En Las mañanas de RNE hablamos con Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2031, y vicesecretaria de Podemos sobre la actualidad. Este mes cae, por primera vez desde el 2008, la filiación y sube el paro. Analiza los datos como "no buenos" pero pide verlos en contexto. "La economía sigue creciendo fuertemente y esperamos que sea algo coyuntural", señala.

Sobre los planes aprobados ayer en Consejo de Ministros, señala que el ahorro energético al que tenemos que hacer frente no es similar al de otros países, que plantean recortes más duros. Precisamente sobre eso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostró su oposición a ese plan señalando que "Madrid no se apaga". Belarra señala que no le sorprende debido a la deriva que lleva el principal partido de la oposición. La ministra defiende que las medidas son "enormemente sensatas" desde el punto de vista de las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero también lo son con el foco puesto en la emergencia climática: "Desde todos los puntos de vista son medidas positivas", aclara.

En relación a la Ley de Secretos Oficiales, se muestra crítica con el texto, "está lejos de la transparencia democrática que se espera de un país democrático como el nuestro", dice, ya que su propuesta era menor a ese plazo de 50 años que plantea el texto. Desde Podemos planteaban un plazo de 20 años prorrogable por 10 años más. Pero afirma que "habernos emplazado a seguir trabajando es una buena noticia" y espera que se hable con el resto de grupos.

Preguntada por los Presupuestos Generales del Estado, afirma que ya están en negociaciones para llevarlos a término. "Hay que proteger a las familias", señala, y defiende los impuestos a la banca. "Para poder seguir protegiendo a la gente en un momento de enorme incertidumbre internacional es fundamental que quienes más tienen, más paguen. Es fundamental que los Consejeros Delegados dejen de hacer de esto una batalla política y paguen de buen grado. Creo que están abochornando a una parte de la ciudadanía", critica la ministra Belarra.

En referencia a la plataforma de su compañera de partido y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señala que 'Sumar' es un aliado electoral clave para construir candidaturas unidas para las próximas elecciones.