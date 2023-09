01:52:09

Comenzamos con Juan Caballero y un apunte sobre el viaje a Israel de Lo(r)ca, una obra de teatro dirigida por Barak Ben-David, una tragedia sobre hombres obligados a confrontar su identidad sexual como resultado de una sociedad en la cual la homosexualidad es considerada una enfermedad mental. Escuchamos también a Lola Barroso sobre su participación en el Ja! Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor que se celebra en Bilbao.

Del 28 de septiembre al 31 de octubre, se celebra el 32º FIOT de Carballo. Su director artístico, Alberto Sueiro, nos habla de su programación, con montajes como Prima facie, monólogo interpretado por Vicky Luengo, Premio El ojo crítico de Cine. Tras agotar entradas en Avilés y Madrid, el montaje, dirigido por Juan Carlos Fisher a partir de un texto de Suzie Miller, emprende gira en Donosti, con parada en su gira en esta localidad de A Coruña, escaparate de escénicas en el noroeste de España. Mantenemos con ellos una charla en la que hay mensaje de la actriz y directora Carolina Yuste.

En Teatros Luchana (Madrid), Ya me has tocado el cuento, escrita y dirigida por Olivia Lara Lagunas. Una coproducción entre la compañía Teatroz y Evoca Entertainment. Un montaje interpretado por Alejandro Chaparro, Álvaro Quintana, José Cobertera y Víctor de la Fuente. Una obra que forma interesante díptico con No me toques el cuento, que se puede ver también en Madrid, en el Teatro Pavón. De todo ello hablamos con ellos en la Casa de la Radio, con mensaje sorpresa de un compañero de generación, el actor y director Jesús Lavi.

Nuestro cómplice Miguel Rabaneda se encuentra en la Casa de la Radio con Pablo Pundik y Borja Cortés. Acaban de celebrar los primeros treinta años de Asura Teatro, el lugar donde nació la impro en Madrid para, después, extenderse por España. Leticia Audibert lleva “Palabras a escena” y celebramos dos galardones: el Premio Nacional de Teatro 2023 concedido a Ana Zamora, al que se refieren Beatriz Torío y Olga Baeza, y un reconocimiento para Ymedio Teatro que se traen desde Lingen, en Alemania.

“Sintonías literarias” es la sección en la La sala de la Cía. Hernández y Fernández, formada por Jose Fernández y Mario Hernández, responsables del diseño sonoro y la dirección de las series. Mario, por cierto, que esta semana estrena en cines su película Tregua(s), con Salva Reina y Bruna Cusí. En esta nueva temporada nos adentran en Las dos vidas de Anaïs Nin. La primera entrega nos lleva al París de 1939, con dramaturgia de Sara G. Romero, con las interpretaciones de Noemi Ruiz y Sara Mata y la colaboración de Gerardo de Pablos, Jose Fernández y Mario Hernández.

La Segunda Guerra Mundial acaba de estallar. La escritora Anaïs Nin se dirige al Banco Central de París para poner a salvo todas las libretas que conforman su diario íntimo; la magnitud del manuscrito hace imposible que pueda llevarlo con ella en su huida hacia América. En la cámara acorazada donde toda su obra permanecerá durante quién sabe cuánto tiempo, Anaïs se despide de su diario, cuya voz es otra distinta a la suya, aunque se trate de la misma persona. La escritora y su diario son dos seres diferentes que conversan; dos vidas que unas veces van unidas y otras veces, se enfrentan.