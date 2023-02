01:50:26

Del 1 al 5 de marzo, el Teatro del Soho de Málaga acoge la primera edición de Autóctonxs, festival de escena viva promovido por Violeta Niebla y Alessandra García, nuestro último Premio El ojo crítico de Teatro. Un total de catorce piezas en diferentes espacios del teatro donde la dramaturgia, la danza, la música, el happening y la poesía serán protagonistas mostrando distintas maneras de vivir la cultura.

Emitimos desde nuestra emisora de RNE en la capital de la Costa del Sol y, desde hace unos años, también de la cultura, con la asistencia técnica de Carmen López y la presencia de artistas y grupos programados en esta cita auspiciada por Antonio Banderas: Cía Ximena Carnevale, María del Mar Suárez ‘La Chachi’, Ramón Gázquez y Cristian Alcaraz (Spam. Please. Enter), X Ventura, Laila Tafur y Tirititando de Luisa.

Y del sur, de Andalucía, al norte, a Asturias. Del 26 de febrero al 3 de marzo se celebra la 32ª edición de FETEN, feria europea de artes escénicas para niños y niñas de Gijón, punto de encuentro de los profesionales del sector infantil, juvenil y familiar en España. Su característica distintiva es la de crear además un evento ciudadano que hace del espacio un laboratorio en vivo de las preferencias y tendencias de los públicos actuales y futuros de la escena española. Nos lo cuenta su nueva directora, Idoia Ruiz de Lara.

Una edición especial de La sala de RNE en la que conectaremos con “Mondo Bambalino” para que Inko Martín y Saioa Royo nos hablen de funambulismo propio del siglo XXI, y por la que también pasarán “Los Furgonautas” de Ymedio Teatro, Álex Ramos y Santos Sánchez, que durante el viaje de hoy hacen una llamada de producción en gira. Todos los personajes que aparecen en este capítulo parecen reales pero no lo son. O casi no lo son. O lo son. Pero no han sufrido en su realización.