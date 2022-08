01:52:37

Comenzamos recordando a Salva Bolta: director teatral, escenógrafo, gestor cultural, al frente de festivales como Escena contemporánea y Tercera setmana... Salva Bolta, nacido en Valencia hace 61 años, ha fallecido este pasado lunes.

Del 23 al 27 de agosto se celebra la 25º Feria de Artes Escénicas de Castilla y León en Ciudad Rodrigo. Hablamos con su director, Manuel González, y con dos de los 47 artistas y compañías programados en esta edición: Miguel de Lucas (Hay un mago en ti) y Alberto Velasco (Atra bilis).

Álex Ramos y Santos Sánchez, Ymedio Teatro, nos proponen viajes tangenciales en furgoneta por las artes escénicas. En el viaje de “Los Furgonautas” de hoy llaman a Putxa y Julieta, Zero en Conducta, y nos hablan del movimiento. Zero en Conducta son títeres, pero es danza, pero es mimo, pero es teatro, pero es... maravilla. Una gira mundial no puede estar equivocada, Zero en Conducta tiene diez en actitud.

En la sección "A doble cara", Inko Martín ("Mondo Bambalino") aúna literatura, radio y artes escénicas con El mal dormir, de David Jiménez Torres, publicado por Libros del Asteroide. Del 9 al 18 de agosto se celebra el 32º Festival de la Presencia Autóctona de Montreal, una cita a la que nos lleva, en RNE, la periodista María Gómez Bravo. Nuestra especialista en musicales, Laura Peláez, abre su sección "La quinta pared" para que entre Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl, protagonizada por Edu Soto.

Hasta el 12 de agosto en el Teatro Alfil de Madrid y, después, en gira por España, Passport, lo nuevo de la compañía Yllana: humor sin palabras con el viaje como centro. Nos lo cuenta Berta Tapia. Y seguimos con el episodio segundo de la serie Hemingway. Enviado especial, creada por Sintonías Literarias. En Fiesta se cuenta cómo la guerra civil ha estallado en España y Hemingway no lo duda: allí es donde debe estar. España es todo lo que necesita, vivir una guerra y escribir un libro… y de paso, tomarse un gin tonic en Chicote.